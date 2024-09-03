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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Çıkışında Otomobil Alev Alev Yandı

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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu çıkışında bir otomobil alev alev yandı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, yanan otomobil küle döndü.

Fatih Sultan Mehmet köprüsü Anadolu çıkışında bir otomobil alev alev yandı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, yanan otomobil küle döndü.

Olay, İstanbul'un Beykoz ilçesi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Yakası çıkışında sabah saat 06.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, seyir halindeyken bir otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü hemen aracından indi. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen otomobili söndürdü. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, yanan otomobil küle döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Fatih Sultan Mehmet Otomobil istanbul 3-sayfa Güncel

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