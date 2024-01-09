Fatih Camii'nde İmamı ve Hafızlık Öğrencisini Bıçaklayan Saldırganın İşlemleri Sürüyor

Fatih Camii'nde imamı ve hafızlık öğrencisini bıçaklayan saldırganın Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor. Ömer Salgın isimli şahsın yalnızca bir gün önce bir başka saldırı olayı daha gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Dün akşam saatlerinde Fatih Camii'nde meydana gelen olayda, Ömer Salgın isimli şahıs sloganlar atarak camiye girmiş ve önce camii imamı Galip Usta (58), ardından da Bilal Erdem (20) isimli hafızlık öğrencisini bıçakla yaralamıştı. Ağır yaralanan iki kişi sağlık personeli tarafından hastaneye kaldırılırken, Ömer Salgın da Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınmıştı. Saldırgan Ömer Salgın sorgulanmak üzere Gayrettepe'de bulunan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olaydan bir gün önce Bursa'da bir başka kişiye de saldırmış

Emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilen zanlı Ömer Salgın'ın olaydan yalnızca bir gün önce Bursa'da bir kimyageri darp ettiği ve bu saldırının suç kaydına işlendiği ortaya çıktı. Öte yandan, Ömer Salgın'ın 2028 yılına kadar ruhsatı bulunan bir tüfeği olduğu öğrenildi. - İSTANBUL