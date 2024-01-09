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Fatih Camii'nde gerçekleşen bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi

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Fatih Camii'nde imam ile bir kişinin ağır yaralandığı bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren Ömer S., savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Fatih Camii'nde imam ile bir kişinin ağır yaralandığı bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren Ömer S., savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ömer Saldırı Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Haberler

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