Fatih Altaylı'nın YouTube Kanalına Erişim Engeli

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği, Fatih Altaylı'nın YouTube kanalı için erişim engeli ve içeriklerin yayından çıkarılması kararı aldı.

Fatih Altaylı'nın YouTube kanalı hakkında İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişimin engellenmesi ve içeriklerin yayından çıkarılması kararı verildi.

İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına erişim engeli getirilmesine ve içeriklerin yayından çıkarılmasına karar verildi. Kararın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı'na ayrıca Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne de gönderilmesine de hükmedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi

10 diplomayı nasıl aldı? Bakan yardımcısı ilk kez konuştu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Gidemediğin yer senin değildir' diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor

Türkiye'nin insan gücüyle açılan ilk tüneli zamana meydan okuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.