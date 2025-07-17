Fatih Altaylı hakkında kendisine ait sosyal medya kanalında sarf ettiği sözler gerekçesiyle 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçundan 5 yıldan az hapis...

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Fatih Altaylı hakkında kendisine ait sosyal medya kanalında sarf ettiği sözler gerekçesiyle 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçundan 5 yıldan az hapis cezası olmamak şartıyla iddianame hazırlandı.

Fatih Altaylı hakkında kendisine ait sosyal medya kanalında sarf ettiği sözler gerekçesiyle 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçundan 5 yıldan az hapis cezası olmamak şartıyla iddianame hazırlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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