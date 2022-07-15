Fas'ta orman yangınları: Bin hektardan fazla alan kül oldu

Fas'ın kuzeyinde 4 farklı noktada çıkan yangınlar, bin hektardan fazla ormanlık alanı küle çevirdi.

Kuzey Afrika ülkesi Fas'ta etkili olan sıcak hava dalgası, orman yangınlarına yol açtı. Ülkenin kuzeyinde bulunan Larache, Ouezzane, Tetouan ve Taza'da iki gün önce çıkan orman yangınları halen kontrol altına alınamadı. Larache ve Taza'da 500 aile tedbir amacıyla evlerinden tahliye edilirken, bazı yollar da trafiğe kapatıldı. Larache ve Ouezzane'de en az bin hektarlık ormanlık alan küle döndü. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı ise bildirilmedi. Alevlerin söndürülebilmesi için itfaiye ekipleri ve askerler yoğun çaba harcıyor. Ulusal Orman ve İklim Riskleri Yönetim Müdürü Fouad Assali, kuvvetli rüzgar ve zorlu arazi şartlarının çalışmaları yavaşlattığını, yangınların ulaşılması zor arazilerde de büyük hasara yol açtığını belirtti. - RABAT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa