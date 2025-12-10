Haberler

Fas'ta iki bina çöktü: 19 ölü

Fas'ın Fes kentinde iki binanın çökmesi sonucu 19 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı açıklandı. Olayın ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor ve olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Fas'ın Fes kentinde iki binanın çökmesi sonucu 19 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin ise yaralandığı açıklanırken, binanın enkazında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Fas'ın Fes kentine bağlı Al Mostaqbal Al Massira mahallesinde iki bina, gece saatlerinde çöktü. Fas basını, binada yaşayan çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığını ve çökmenin ardından arama kurtarma çalışmalarının başladığını kaydetti. Olayın hemen ardından yardıma koşan siviller enkazdan bir çocuğu kurtarmayı başarırken olay yerinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yetkililer olayda 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin ise yaralandığını söyledi.

Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Binaların çok eski olabileceği ifade edilirken soruşturmada muhtemel inşaat ihlalleri, yapısal ihmal ve idari sorumluluğun inceleneceği kaydedildi. - FES

