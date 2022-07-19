Farklı suçlardan hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalandı Eskişehir'de aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı. Eskişehir'de aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı. Edinilen bilgiye göre, 13-16 Temmuz tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda farklı suçlardan hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan F.Y.'nin 'kasten yaralama' suçundan 9 yıl, N.T.'nin 'hırsızlık' suçundan 18 yıl 24 ay ve İ.G.'nin 'hırsızlık' suçundan 5 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Yakalanan şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak kentteki cezaevlerine teslim edildi. - ESKİŞEHİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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