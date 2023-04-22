Farklı suçlardan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs İstanbul Havalimanı'nda yakayı ele verdi

Dolandırıcılık, yaralama ve tehdit olmak üzere 30 ayrı suçtan aranan ve hakkında 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, annesini İzmir'e uğurlamak üzere geldiği İstanbul Havalimanı'nda polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

Dolandırıcılık, yaralama ve tehdit olmak üzere 30 ayrı suçtan aranan ve hakkında 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, annesini İzmir'e uğurlamak üzere geldiği İstanbul Havalimanı'nda polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

Bayram nedeniyle havalimanı ve çevresinde denetimlerini artıran İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri kontrollerini sürdürdüğü esnada, annesini İzmir'e uğurlamak için gelen bir şahıstan şüphelendi. Ekipler, durumundan şüphelendiği şahsı kimlik kontrolüne tabi tuttu. Kontrol esnasında üzerinde kimliğin olmadığını ifade eden şahıs polis ekiplerince parmak izi testine götürüldü. Burada yapılan kontrollerde Furkan G. İsimli şahsın 28'i dolandırıcılık olmak üzere yaralama ve tehdit suçlarından arandığı ve 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti. Polis ekiplerince havalimanında gözaltına alınan Furkan G. İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Furkan G.'nin buradaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi. - İSTANBUL