Farklı İllerde Hırsızlık Yapan Şahıs Rize'de Yakalandı
Farklı illerde hırsızlık suçlarına karışan T.B., Rize'nin Pazar ilçesinde bir yakıt istasyonundan para ve sigara çaldıktan sonra polise yakalandı. Emniyetin çalışmaları sonucunda gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi.
Farklı illerde hırsızlık yaptığı öğrenilen şahıs Rize'de polise yakalandı.
Farklı illerde hırsızlık yaptığı öğrenilen T.B. isimli şahıs, Rize'nin Fındıklı ilçesinde de 1 hafta içerisinde birden fazla hırsızlık olayına karıştı. En son Rize'nin Pazar ilçesinde bir yakıt istasyonundan bir miktar para ve 1 kartona yakın sigara çalan T.B., o gün kayıplara karıştı. Pazar Emniyeti'nin özverili çalışmaları neticesinde izi sürülen T.B., ilçe emniyetine bağlı ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri biten T.B., sonrasında nöbetçi mahkemeye sevk edildi. - RİZE