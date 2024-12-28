Farklı İllerde Hırsızlık Yapan Şahıs Rize'de Yakalandı

Farklı illerde hırsızlık yaptığı öğrenilen şahıs Rize'de polise yakalandı.

Farklı illerde hırsızlık yaptığı öğrenilen T.B. isimli şahıs, Rize'nin Fındıklı ilçesinde de 1 hafta içerisinde birden fazla hırsızlık olayına karıştı. En son Rize'nin Pazar ilçesinde bir yakıt istasyonundan bir miktar para ve 1 kartona yakın sigara çalan T.B., o gün kayıplara karıştı. Pazar Emniyeti'nin özverili çalışmaları neticesinde izi sürülen T.B., ilçe emniyetine bağlı ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri biten T.B., sonrasında nöbetçi mahkemeye sevk edildi. - RİZE