Farenin yavrusunu kapan yılanla mücadelesi - Haberler

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Farenin yavrusunu kapan yılanla mücadelesi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Farenin yavrusunu kapan yılanla mücadelesi

Antalya'nın Alanya ilçesinde farenin yavrusunu kapan yılanla mücadelesi vatandaş kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde farenin yavrusunu kapan yılanla mücadelesi vatandaş kamerasına yansıdı.

Konaklı Mahallesi'nde meydana gelen olay vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde bir yılanın fare yavrusunu kaptığı görülüyor. Yavrusunu yılandan kurtarmak isteyen fare mücadele veriyor. Ağzındaki yavru fareyle kaçmaya çalışan yılanı durdurmak isteyen farenin mücadelesi başarıya ulaşamıyor. Yılan ağzındaki yavru fareyle kurtulmayı başararak kaçıyor. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya Konaklı Alanya 3. Sayfa Haberler

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