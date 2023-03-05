Farelerin kemirdiği kablolar yangına sebep oldu 3. Sayfa Haberleri Sakarya'nın Akyazı ilçesinde farelerin kabloları kemirmesi neticesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde farelerin kabloları kemirmesi neticesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Batakköy Mahallesi 1008'inci Sokak'ta E.G.'ye ait evde sabaha karşı ufak çaplı yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının, farelerin kabloları kemirmesi neticesinde çıktığı belirlendi. - SAKARYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sakarya İtfaiye Akyazı 3. Sayfa Haberler

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