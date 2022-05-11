ANTALYA (İHA) - Falezlerin üzerindeki yamaç paraşütü heyecanı, ABD'li turisti kendinden geçirdi

Kısa süreli baygınlık geçiren turist, paraşüt pilotunun konuşmalarıyla kendine geldi

ANTALYA - Antalya'ya tatil için gelip Konyaaltı Sahili üzerinde çiftli yamaç paraşütü yapan ABD'li turist, heyecandan dolayı kendinden geçti. Pilot tarafından sözlü telkinlerle kendine gelen turist, uçuşu güvenle tamamladı.

Tatil için geldiği Antalya'da Varyant seyir terasına gelip falez ve sahil bandında yamaç paraşütüyle uçuş yapmak isteyen ABD'li erkek turist, heyecan doruğuna çıktı. Pilot Metehan Göller ile birlikte uçuş için havalanan turist, tahmin edemediği yüksekliğe ulaşınca heyecandan kısa süreliğine kendinden geçti. Turistin durumunu fark eden Göller ise konuşarak yolcuyu kendisine getirdi. Göller, güvenli bir şekilde uçuşu tamamlayarak kalkış yaptığı noktaya paraşütü indirdi.

Tüm bu anlar ise turistin elindeki aksiyon kamerasına saniye saniye yansıdı.