Falezlerin üzerindeki yamaç paraşütü heyecanı ABD'li turisti kendinden geçirdi - Haberler

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Falezlerin üzerindeki yamaç paraşütü heyecanı ABD'li turisti kendinden geçirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Falezlerin üzerindeki yamaç paraşütü heyecanı ABD'li turisti kendinden geçirdi

Antalya'ya tatil için gelip Konyaaltı Sahili üzerinde çiftli yamaç paraşütü yapan ABD'li turist, heyecandan dolayı kendinden geçti.

Antalya'ya tatil için gelip Konyaaltı Sahili üzerinde çiftli yamaç paraşütü yapan ABD'li turist, heyecandan dolayı kendinden geçti. Pilot tarafından sözlü telkinlerle kendine gelen turist, uçuşu güvenle tamamladı.

Tatil için geldiği Antalya'da Varyant seyir terasına gelip falez ve sahil bandında yamaç paraşütüyle uçuş yapmak isteyen ABD'li erkek turist, heyecan doruğuna çıktı. Pilot Metehan Göller ile birlikte uçuş için havalanan turist, tahmin edemediği yüksekliğe ulaşınca heyecandan kısa süreliğine kendinden geçti. Turistin durumunu fark eden Göller ise konuşarak yolcuyu kendisine getirdi. Göller, güvenli bir şekilde uçuşu tamamlayarak kalkış yaptığı noktaya paraşütü indirdi.

Tüm bu anlar ise turistin elindeki aksiyon kamerasına saniye saniye yansıdı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tam Gemi Şok Denemeleri, Antalya, turist, Tatil, 3. Sayfa, Haberler

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