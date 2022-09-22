Falezlere çıkarak intihar teşebbüsünde bulunan genci ablası 1.5 saatte ikna etti

ANTALYA Antalya'da 30 metrelik falezlerin ucuna kadar gelip intihar teşebbüsünde bulunan genç zaman zaman adeta ölümle burun buruna geldi. Olay yerine gelen abla ise 1.5 saat süren ikna sürecinin ardından kardeşini ikna edebildi.

Olay, saat 21.30 sıralarında Muratpaşa İlçesi Bahçelievler Mahallesi falezlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 30 metrelik falezin ucunda G.C.D.'yi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin ikna çabalarına karşılık vermeyen genç için ailesinden yardım istendi. Bir süre sonra ise olay yerine gelen ablası Emine G. D. kardeşiyle temas kurarak ikna etmeye çalıştı. Bu sırada zaman zaman falezlerin ucuna kadar giden ve ayağa kalkarak atlama pozisyonu yapan genç adeta yürekleri ağza getirdi. Genç ablasının 1.5 saat süren ikna çabasının ardından olduğu yerden kalkarak ablasına tutunup yukarı çıktı. Daha sonra ise uzun süre ablasına sarıldı. Aile daha sonra işlemler için polis karakoluna götürüldü.