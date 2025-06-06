Falezlerden Mahsur Kalan 3 Turist Kurtarıldı

Falezlerden Mahsur Kalan 3 Turist Kurtarıldı
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Antalya'da falezlerden deniz kenarına inip mahsur kalan 3 Arnavut uyruklu turist, itfaiye ve AFAD ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Olay, Muratpaşa ilçesinde meydana geldi.

Falezlerden deniz kenarına inip mahsur kalan 3 turist kurtarıldı

ANTALYA - Antalya'da falezlerde yaklaşık 10 metre yükseklikteki kayalık alanda mahsur kalan 1'i kadın 3 Arnavut uyruklu turist kurtarıldı.

Olay, saat 16.40 sıralarında Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'ndeki falezlerde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, falezlerden deniz kenarına inen Arnavutluk 1'i kadın 3 Arnavutluk vatandaşı, yukarı çıkmakta zorlanınca mahsur kaldı. Yardım talep edilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve deniz polisi ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen deniz polisi ekipleri, bölgenin kayalık olması sebebiyle turistlere yaklaşamayınca, itfaiye ve AFAD ekipleri halat yardımıyla turistleri kurtardı.

Bölgeden ayrılan turistlerden biri kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN - 3.Sayfa
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