Üye Girişi
Haberler
Narin Güran davasında savcı mütalaasını açıkladı: Herkes suç ortağı
Savcı mütaalasını açıkladı: Herkes suç ortağı
Anne Yüksel Güran'ın avukatı özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda PSA bulundu
Tüm aileden özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda bulundu
Merkez Bankası 22 ay sonra ilk kez faiz indirdi
Merkez Bankası, 22 ay sonra ilk kez faiz indirdi
Yasağın kalktığı Suriye'de sokak ortasında döviz satışı yapılıyor
Esad sonrası yasak kalktı, sokak ortasında satmaya başladılar

Falezlerden Düşen Otomobil İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da falezlerden denize düşen otomobil ve içerisindeki genci arama çalışmaları, özel mıknatıs yardımıyla sürüyor. Dalgalar nedeniyle görüş kaybı yaşanırken, ekipler hem karadan hem de denizden arama yapıyor.

Falezlerden düşen otomobil, özel mıknatısla aranıyor

2 gündür süren yağıştan dolayı görüş açısının kaybolduğu denizde, düşen aracın şuana kadar tamponu bulunabildi

Ekipler sürücüsü genci hem karadan hem, havadan hem de denizden ararken, henüz rastlanılmayan aracı da özel mıknatısla arıyor

ANTALYA - Antalya'da falezler denize düşen otomobil ve içerisinde bulunan genci arama çalışmaları devam ediyor. Aracın şuana kadar plakasıyla birlikte tamponuna ulaşılırken, suyun altında görüş olmaması çalışmaları zorlaştırıyor. Arama çalışmaları getirilen özel mıknatıs yardımıyla devam ediyor.

Dün akşam saat 19.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi Eski Lara Caddesi'nden bulunan Mobil Halk Plajı yakınlarında meydana gelen olayla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir aracın süratli bir şekilde falezlerden denize uçtuğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, AFAD, Deniz Polisi, Sahil Güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri görgü tanıdığının gösterdiği noktada oluşturdukları ip düzeneği ile falezleri didik didik ararken Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri de denizde arama yaptı.

Arama çalışmaları sabah saatlerinde tekrar başladı

Uzun süren aramalar sonucunda dalgalar arasında aracın tampon ve plakasına ulaşıl. Dalgalar arasından çıkartılan 34 CHK 531 plakalı parçanın yapılan plaka sorgulamasında araçtaki şahsın Engin Ş.olabileceği üzerinde duruluyor. Termal kameralı dron ile de bölgede detaylı arama yapılırken, sert dalgalar nedeniyle dalgıçların arama yapamadığı ve can güvenliği nedeniyle aramalara ara verilmişti. Bugün sabah erken saatlerde başlayan çalışmalarda Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne ve Sahil Güvenliğe bağlı dalgıçlar denizde arama çalışmalarını sürdürdü.

Otomobil özel mıknatısla aranıyor

Engin Ş.'nin ailesi ekiplerin arama çalışmaları endişeli gözlerle takip etti. Oğullarından gelecek iyi bir haberi merakla bekleyen anne ve baba zaman zaman fenalık geçirdi. Dalgıçların su altında görüşün kısıtlı olması nedeniyle arama çalışmalarında zorlandıkları öğrenilirken özel mıknatıs ile su altındaki arama çalışmaları sürüyor.

Falezlerden Düşen Otomobil İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN BOZCA - 3.Sayfa
img

Esad sonrası yasak kalktı, sokak ortasında satmaya başladılar
img

Kamuda çift maaş dönemi son buluyor
img

Tüm aileden özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'de 3 şehri yangın yerine çeviren tehlikeli söylenti
Suriye'de 3 şehri yangın yerine çeviren tehlikeli söylenti
Arabistan takımıyla anlaşan Fatih Terim'den ilk açıklama geldi
Arabistan takımıyla anlaşan Terim'den ilk açıklama geldi
Asgari ücrete yapılan zam sonrası marketler etiket değiştirmeye başladı
Vay vatandaşın haline! Asgari ücret zammı sonrası korkulan oldu
Cezaevinde çıkan isyanda 1534 mahkum firar etti, 33 kişi hayatını kaybetti
Cezaevinde çıkan isyanda yüzlerce mahkum böyle firar etti
Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu
Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu
Kayıp şahıs evde kafası parçalanmış halde ölü bulundu
Yakınları haber alamıyordu! Evdeki görüntü herkesi dehşete düşürdü

Son Dakika Haberleri

CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 26 Aralık günün maçları nereden izlenir? Holding 5. BÖLÜM fragmanı yayınlandı mı? Holding 4. bölüm tek parça HD izleme linki! 27 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, İkizler, Kova, Aslan burcu yorumu! 27 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Aşk Tarifi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aşk Tarifi filmi ne zaman, nerede çekildi? Fatih Terim Al-Shabab ile anlaştı mı? GELİNİM MUTFAKTA 26 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 26 Aralık Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı? Işık İpek öldü mü? Yaşar İpek'in kardeşi Işık İpek neden öldü? Işık İpek kimdir? Işık İpek kaç yaşında, nereli? Şakir Paşa Köşkü yandı mı? Şakir Paşa Köşkü zarar gördü mü?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.