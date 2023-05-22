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Falezlerden düşen genç hayatını kaybetti

Falezlerden düşen genç hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Falezlerden düşen genç hayatını kaybetti 22 yaşındaki genç ölü bulundu Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 22 yaşındaki bir genç yol kenarında ölü bulundu.

Falezlerden düşen genç hayatını kaybetti

22 yaşındaki genç ölü bulundu

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 22 yaşındaki bir genç yol kenarında ölü bulundu.

Olay, Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Erdem Yuva Sahil alanı üzerindeki falezlerde saat 19,00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ay önce askerden gelen Cengizhan A. falezler kenarına gelerek burada bir süre oturup denizi seyretti. Genç, 20 metre yükseklikten beton zemine düştü. Olayı görenlerin durumu polise bildirmesi üzerine gelen ekipler, gencin yol üzerindeki cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından gencin cesedi, otopsi için Alaplı Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Alaplı 3. Sayfa Haberler

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