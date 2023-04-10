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Falezlerden atlayan genç kadını imece usulü kurtardılar

Falezlerden atlayan genç kadını imece usulü kurtardılar

3. Sayfa Haberleri

Antalya'da falezlerden denize atlayan kadını, vatandaşlar imece usulü kurtardı.

Antalya'da falezlerden denize atlayan kadını, vatandaşlar imece usulü kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı'ndaki falezlerde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen genç bir kadın falezlerden denize atladı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verirken, 3 genç falezlerin denizle buluştuğu kayalık kısma gelerek kadınla konuşmaya başladı. Gençler, tehlikeli olmasına rağmen imece usulü birbirlerine tutunarak denizde yüzmekte zorlanan kadını elinden tutarak kayalığa çıkardı.

O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasınca kaydedildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Muratpaşa Antalya 3. Sayfa Haberler

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