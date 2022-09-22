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Falezlerde çalılık yangını

3. Sayfa Haberleri

Falezlerde çalılık yangını

Antalya'da falezlerdeki çalılık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Antalya'da falezlerdeki çalılık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, yangın saat 16.30 sırasında, Muratpaşa ilçesi Kılınçarslan Mahallesi Karaalioğlu Parkı falezlerde çıktı. Falezlerin denize yakın kısmındaki çalılık alandan alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. Makilerin de yandığı yangında alevler park boyuna kadar yükseldi. Yangında park kenarındaki süs ve palmiye ağaçları da yandı. İtfaiye ekipleri hem falezlerden inerek hem de park üzerinden yaptığı çalışmayla yangını söndürdü.

Yangını merak eden çok sayıda vatandaş ise polisin uyarısıyla uzaklaştırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Muratpaşa Antalya İtfaiye 3. Sayfa Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
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