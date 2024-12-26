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Falezden Düşen Araç ve Sürücüsü İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

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Antalya'da falezlerden denize düşen araç ve sürücüsü için 6 ekip tarafından kapsamlı arama çalışmaları sürüyor. Aile yakınları endişeli bekleyişlerini sürdürüyor.

Falezden düşen araç ve sürücü denizden ve karadan 6 ekiple aranıyor

Haberi alan sürücünün yakınlarının endişeli bekleyişi devam ediyor

Umutlarını kaybetmeyen yakınları sabahın ilk ışıklarından itibaren çalışmaları takip ediyor

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan:

"Çalışmayı bugün sonuçlandırmak istiyoruz"

ANTALYA - Antalya'da falezler aşağıya düşen araç ve içerisinde bulunan şahsı arama çalışmaları aracın yerini tespit etmek için getirilen mıktanıs yardımıyla devam ediyor. İl Emniyet Müdürü İlker Arslan olay yerine gelerek aileye çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Dün akşam saat 19.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi Eski Lara Caddesi'nden bulunan Mobil Halk Plajı yakınlarında meydana gelen olayla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir aracın süratli bir şekilde falezlerden denize uçtuğu ihbarı üzerine olay yerinde itfaiye, polis, AFAD, Sahil Güvenlik ve sağlık ekiplerinin de katılımıyla çalışmalar sürüyor. Dün akşam yapılan aramalarda aracın plakasının da bulundu tompona ulaşılırken, aracın bulunmasına yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Arama çalıymaları sürüyor

Dalgalar arasından çıkartılan 34 CHK 531 plakalı parçanın yapılan plaka sorgulamasında araçtaki şahsın Engin Ş.olabileceği üzerinde duruluyor. Dalgıçların su altında görüşün kısıtlı olması nedeniyle arama çalışmalarında zorlandıkları öğrenilirken özel mıknatıs ile su altındaki arama çalışmaları sürüyor. Engin Ş.'nin ailesi ve yakınlarının olay yerindeki endişeli bekleyişi sürerken Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan bölgeye gelerek çalışmalar hakkında aileyi bilgilendirdi.

Arslan, dün akşam ihbarın gelmesinin ardından olaya kısa sürede müdahale edildiğini belirterek, "İlk müdahale sırasında iki gündür Antalya'da "Turuncu Kod"lu bir hava muhalefeti söz konusu, sert hava şartları ile karşı karşıyayız. Dün akşam yapılan aramalarda aracın plakasının tespiti ve parçalara ulaşılabildi. Hava şartlarının müsaade etmemesi, dalga ve deniz altındaki görüş mesafesinin bulunmamasından dolayı kontrollü olarak arama çalışmalarına devam ediyoruz. Sabah saatlerinden itibaren çalışmalarımızı dah ada arttırdık" dedi.

"Bugün sonuçlandırmak istiyoruz"

İtfaiye, Jandarma ve Sahil Güvenlik ile JAK dalgıçlarının da desteği ile çalışmaları daha yoğunlaştırdıklarını belirten Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, "Gün ışığından faydalanarak çalışmaları gün içerisinde sonuçlandırmayı düşünüyoruz. Deniz altındaki çalışma ile alakalı tüm teknik unsurlar 6 ekip halinde çalışıyoruz. Hem denizde botlar ve dalgıçlar, hem de karadan dalgıçların müdahalesi ile çift taraflı bir çalışma yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Falezden Düşen Araç ve Sürücüsü İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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