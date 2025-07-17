Faladdin ve Binnaz Kurucusu Sertaç Taşdelen Tutuklama Talebiyle Sevk Edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 'Faladdin' ve 'Binnaz' mobil uygulamalarının kurucusu Sertaç Taşdelen, banka hesaplarına ve mal varlıklarına el konulmasının ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında banka hesaplarına ve mal varlıklarına el konulan "Faladdin" ve "Binnaz" isimli mobil uygulamalar ile internet sitelerinin kurucusu Sertaç Taşdelen tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa