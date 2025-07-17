Faladdin ve Binnaz Kurucusu Sertaç Taşdelen Tutuklama Talebiyle Sevk Edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında banka hesaplarına ve mal varlıklarına el konulan "Faladdin" ve "Binnaz" isimli mobil uygulamalar ile internet sitelerinin kurucusu Sertaç Taşdelen tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. - İSTANBUL