Haberler

Faizsiz Kredi İlanıyla Dolandırıcılık: 175 Bin Lira Çalındı

Faizsiz Kredi İlanıyla Dolandırıcılık: 175 Bin Lira Çalındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de bir vatandaş, internet üzerinden 'faizsiz kredi' reklamına tıklayarak dolandırıldı. Emniyet, 3 şüpheliyi yakaladı ve vatandaşları sahte reklamlara karşı uyardı.

Niğde'de internet üzerinden 'faizsiz kredi' reklamına tıklayarak kişisel bilgilerini paylaşan vatandaşın, bilgisi ve rızası dışında internet bankacılığı üzerinden 175 bin lirası dolandırıldı.

Olayın ardından harekete geçen Niğde Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen çalışmalar sonucu 3 şüpheliyi tespit etti. Niğde merkezli Tekirdağ, İstanbul ve Uşak'ta 24 Eylül 2025'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Niğde Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları internet ortamındaki sahte reklam ve linklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti

Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftarın yuhaladığı Talisca'dan ses var

Taraftarın yuhaladığı Talisca'dan ses var
Roma'ya giden Türk çiftin tatili kabusa döndü

Roma'ya giden Türk çiftin tatili kabusa döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.