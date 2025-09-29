Faizsiz Kredi İlanıyla Dolandırıcılık: 175 Bin Lira Çalındı

Niğde'de internet üzerinden 'faizsiz kredi' reklamına tıklayarak kişisel bilgilerini paylaşan vatandaşın, bilgisi ve rızası dışında internet bankacılığı üzerinden 175 bin lirası dolandırıldı.

Olayın ardından harekete geçen Niğde Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen çalışmalar sonucu 3 şüpheliyi tespit etti. Niğde merkezli Tekirdağ, İstanbul ve Uşak'ta 24 Eylül 2025'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Niğde Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları internet ortamındaki sahte reklam ve linklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. - NİĞDE