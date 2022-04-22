ANKARA (İHA) - Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozulan ve tekrar yargılanmasına başlanılan 19 faili meçhul cinayetler davasına devam edildi.

'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırdım ve Eski İçişleri Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın aralarında bulunduğu 19 sanığın, 1990'lı yıllarda işlenen 19 faili meçhul cinayetle ilgili Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin (BAM) bozma ilamı sonrası yeniden yargılanması Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesince devam edildi.

16 Nisan 2014'te başlanan davada karar 13 Aralık 2019'da açıklanmıştı. İranlı Lazem Esmaeılı ve Asker Smıtko'nun öldürülmesine ilişkin Mehmet Ağar, Mahmut Yıldırım, İbrahim Şahin, Mehmet Korkut Eken, Ayhan Çarkın, Ayhan Akça ve Ziya Bandırmalıoğlu hakkındaki kamu davasının ayrılması kararlaştırılmıştı. Yine Ağar'ın da aralarında bulunduğu bütün sanıkların, diğer 17 cinayet yönünden kendilerine atılı suçlamalardan beraatlerine hükmedilmişti ve karar istinaf mahkemesine taşınmıştı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Dairesi, 5 Nisan 2021'deki kararında, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, emekli Yarbay Korkut Eken ve eski özel harekat polisi Ayhan Çarkın'ın da aralarında bulunduğu 19 sanık hakkındaki beraat kararını bozmuştu.

Davanın bugün görülen duruşmasında katılan vekilleri, dava dosyasında yer alan ve envantere giren 430 silahın kime ve ne zaman verildiğini, davadaki sanıklarının hepsinin vareste tutulmalarının kaldırılmasını, sanıkların salona getirilip mahkemenin ve avukatların sorularını yüzlerine sorulmasını ve yeniden ifade vermelerini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, avukatların taleplerini reddederek duruşmayı 24 Haziran'a erteledi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa