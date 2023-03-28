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Fahiş fiyatla kira ilanı veren 3 kişi gözaltına alındı

3. Sayfa Haberleri

Fahiş fiyatla kira ilanı veren 3 kişi gözaltına alındı

Eskişehir'de fahiş fiyatla kira ilanı veren ve jandarmanın operasyonu sonucu yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı.

Eskişehir'de fahiş fiyatla kira ilanı veren ve jandarmanın operasyonu sonucu yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı.

Yapılan açıklamaya göre; İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (SSM) unsurlarınca, Eskişehir il merkezinde internet ortamında kiralık ev ilanları ile ilgili yapılan araştırmalarda fahiş fiyatla kira ilanı veren 3 şahıs tespit edildi. Dün, KOM ve SSM Şubesi ile Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyon neticesinde 3 şahıs yakalandı. Şüpheliler hakkında, "TCK 237 Fiyatları Etkileme" suçundan adli tahkikat başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir Jandarma 3. Sayfa Haberler

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