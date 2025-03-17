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Fadıllı Köyü'nde Leyleklerle Kurulan Dostluk

Fadıllı Köyü'nde Leyleklerle Kurulan Dostluk
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Bursa'nın Fadıllı köyünde, Yaren leyleğin Adem Amca ile olan dostluğu ve şimdi de Bilal leyleğin Yusuf Amca ile kurduğu ekonomik dostluk, köy halkı tarafından ilgiyle takip ediliyor. Yusuf Başaran, 15 yıldır her bahar bölgeye gelen Bilal leyleğe 8 yıldır bakıyor.

Adem amcanın kayığına konarak elinden balık yemek için 14 yıldır aynı ritüeli tekrarlayan Yaren leylek bölgedeki diğer leyleklere de örnek oldu. Adem Amca ile Yaren leylek hikayesinin ardından Bilal Leylek ile Yusuf Amca yakınlaşması da hikaye olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bütün köyün tanıdığı Bilal leylek Yusuf Amcanın ellerinden balık yerken, o anları kayıtlara geçti.

Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Uluabat Gölü'ne yakın Fadıllı köyüne yaklaşık 15 yıldır uğrayan Bilal leylek, köyde yaşayan Ali Amcayla kurduğu dostluk ile biliniyor. Her bahar göç yolculuğunda Fadıllı köyüne uğrayan Bilal leyleğin bakımına Ali amca vefat ettikten sonra görevi arkadaşı Yusuf Başaran devraldı. 8 yıldır her bahar köy meydanında kurduğu balık tezgahında Bilal leyleği elleriyle besleyen Yusuf Başaran, "Yaklaşık 15 yıldır bu köye geliyor. Arkadaşım uzun süre kendisine bakıyordu, kendisi vefat edince bu görevi ben devir aldım. 8 yıldır ben bakıyorum" dedi. Yusuf dayının röportaj verdiği esnada gelen Bilal leylek basın mensuplarının kamerasına yansırken, sevinçten havalara uçan Yusuf dayı, Bilal leyleği elleriyle besledi.

"Çok özlüyorum onu"

Bilal leyleğin kendisini görünce dayanamadığını belirten Başaran, "Burası Fadıllı köyü. Bizim Bilal leyleğimiz var, yaklaşık 15 yıldır buraya gelir gider. Bu köyde hemen hemen 40 tane yuva var. Bu köyde leyleklere yuva yapıp direklerin üzerine koyuyoruz. Şimdi leylekler buraya geldiği zaman göl boyuna inerler. Uzun süre orda durduktan sonra herkes yuvasına dağılıyor. Ama içinde biri var onun ismini Bilal koyduk. Bilal'e bir arkadaşım bakardı. Arkadaşım vefat edince, Bilal'e bakma işi bana kaldı. Bende yaklaşık 8 senedir kendisine bakıyorum. Bilal beni görünce dayamıyor, kendisini elimle besliyorum. Kışın gidince de çok özlüyorum diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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