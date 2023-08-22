Nevşehir'de otobüs ile tırın çarpıştığı kaza ucuz atlatılırken o anlar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Faciaya ramak kaldı: Otobüsle tırın çarpıştığı kaza kamerada

NEVŞEHİR - Nevşehir'de otobüs ile tırın çarpıştığı kaza ucuz atlatılırken o anlar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Kaza Güzel Yurt Mahallesi Ürgüp Caddesi Polis Evi kavşağında meydana geldi. Yol yapım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı olan yolda seyir eden ve içinde turistlerin olduğu otobüs, Polis Evi Kavşağından Ürgüp istikametine dönmeye çalıştığı sırada, bölünmüş yoldan gelen Tır ile çarpıştı.

Büyük bir faciaya ramak kaldığı anlar da Kent Güvenlik Sistemi KGSY kameralarınca kaydedildi.