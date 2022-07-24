Demir yüklü tır akaryakıt istasyonuna metreler kala böyle devrildi Demir yüklü tır akaryakıt istasyonuna metreler kala böyle devrildi Faciaya ramak kaldı Demir yüklü tır akaryakıt istasyonuna ramak kala devrildi -Bursa'da seyir halindeki demir yüklü tır virajı alamayarak akaryakıt istasyonuna girmeden yola devrildi. Demir yüklü tır akaryakıt istasyonuna metreler kala böyle devrildi Faciaya ramak kaldı Demir yüklü tır akaryakıt istasyonuna ramak kala devrildi BURSA - -Bursa'da seyir halindeki demir yüklü tır virajı alamayarak akaryakıt istasyonuna girmeden yola devrildi. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kaza İznik İlçesinde meydana geldi. Orhangazi istikametinde seyir halinde olan 55 ADC 778 plakalı demir yüklü tır, virajı alamayarak akaryakıt istasyonuna girmeden yola devrildi. İsmi henüz belirlenemeyen yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansla İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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