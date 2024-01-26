Facebook'ta telefon dolandırıcılığına hapis cezası

Samsun'da sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta verdiği ilanla telefon satıp parasını almasına rağmen göndermeyen şahıs, yargılandığı mahkemece 3 yıl 4 ay hapis ve 8340 lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun'da ikamet eden A.D. adlı kadın sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta cep telefonunu sattığına dair ilan veren H.T. adlı şahıs ile bağlantı kurup fiyatta anlaşıp verdiği IBAN'a 4 bin 950 lira para gönderdi. Parayı alınca telefonu kargo ile göndereceğini söyleyen H.T. telefonu göndermedi ve A.D. de şikayetçi oldu. Samsun 1. Ağır Ceza Mahallesi'nde görülen davada, H.T. dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve ayrıca 8 bin 340 lira da adli para cezasına çarptırıldı. - SAMSUN