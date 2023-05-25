Fabrikayı kaçak akaryakıt tesisine çevirdiler: 16 gözaltı

Osmaniye'de 2 fabrikaya gerçekleştirilen operasyonda, 25 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 16 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Toprakkale ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde fabrikada kaçak akaryakıt üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre şehirdeki sanayi tesislerinden geri dönüşüm bahanesiyle toplanan atık yağların kimyasal işlemlerden geçirilerek kaçak akaryakıta dönüştürüldüğü ve piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine soruşturma başlatan ekipler teknik ve fiziki takip sonucu 2 fabrikaya operasyon başlattı. Yapılan operasyonda 25 bin 930 litre karışımlı akaryakıt, bin 200 litre akaryakıt üretiminde kullanılan sülfürik asit, 1 pompalı tüfek, 50 fişek ele geçirildi.

Orta ölçekli bir fabrika büyüklüğünde 2 kapalı alan ve bahçesinde kurulan düzeneklerle binek araçlara ve tırlara ayrı ayrı yakıt üretimi ve satışı yaptığı tespit edilen Y.İ., H.İ., A.Ç., M.Ç., Ü.Ö., U.K., H.G., Y.Ç., M.H.K., K.A., Y.O.K., Ü.Ç., H.Ç., M.M.İ., M.D. ve M.K. isimli 16 şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - OSMANİYE