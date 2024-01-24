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Fabrikanın boyahanesinde çıkan yangın söndürüldü

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir demir ve çelik fabrikasının boyahanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, İnönü Mahallesi Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Mehmet Yıldırım Caddesi'ndeki MG Demir ve Çelik Fabrikasında meydana geldi.

Fabrikanın boyahanesinde çıkan yangın söndürüldü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir demir ve çelik fabrikasının boyahanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, İnönü Mahallesi Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Mehmet Yıldırım Caddesi'ndeki MG Demir ve Çelik Fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın boyahanesinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri fark eden fabrika işçileri 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. ihbar üzerine adrese çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Ekipler fabrikada soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yaralanan kimsenin olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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