Fabrikanın bahçesindeki yakıt tankerinde yangın çıktı
Fabrikanın bahçesindeki yakıt tankerinde yangın çıktı Arnavutköy Yeşilbayır'da bir fabrikanın bahçesindeki yakıt tankerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıkarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.
Fabrikanın bahçesindeki yakıt tankerinde yangın çıktı
İSTANBUL - Arnavutköy Yeşilbayır'da bir fabrikanın bahçesindeki yakıt tankerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıkarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa