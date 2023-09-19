Fabrikanın bahçesindeki yakıt tankerinde yangın çıktı

Fabrikanın bahçesindeki yakıt tankerinde yangın çıktı Arnavutköy Yeşilbayır'da bir fabrikanın bahçesindeki yakıt tankerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıkarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.