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Fabrikanın bahçesinde depolanan ahşap malzemeler kül oldu

3. Sayfa Haberleri

Fabrikanın bahçesinde depolanan ahşap malzemeler kül oldu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tekstil boyama fabrikasının bahçesinde depolanan ahşap malzemeler, çıkan yangında küle döndü.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tekstil boyama fabrikasının bahçesinde depolanan ahşap malzemeler, çıkan yangında küle döndü.

Yangın, Merkezefendi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Mehmet C.'ye ait tekstil boyama fabrikasının bahçesinde depolanan ahşap malzemeler, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Bir anda alevlerin sardığı bahçeden yükselen alev ve dumanları, kent merkezinin birçok bölgesinden görüldü. Yangına ilk müdahaleyi yapan işçilerin ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, metrelerce yükselen alevlere müdahale ederek, yangının fabrikaya sıçramaması için mücadele etti. Alevler kısa süre sonra, ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının tamamlandığı bahçede depolanan ahşap malzemelerden geriye ise kül yığınları kaldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Merkezefendi İtfaiye Denizli 3. Sayfa Haberler

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