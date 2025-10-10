Haberler

Besni'de Fabrika Yangını Korkuttu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir fabrikanın içerisindeki ağaçlık alanda çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikanın ağaçlık alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören görevliler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını fabrikanın üretim tesislerine sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
