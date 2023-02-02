Fabrikadaki inşaattan düşen işçi ölümden döndü 3. Sayfa Haberleri Samsun'da bir fabrika sahasındaki inşaatta çalışırken 7 metre yükseklikten düşen işçi hastanelik oldu. Samsun'da bir fabrika sahasındaki inşaatta çalışırken 7 metre yükseklikten düşen işçi hastanelik oldu. Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan Eti Bakır firmasının fabrika sahasındaki inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kalıp ustası N.Ç.(38), kalıpları sökerken 7 metre yükseklikteki iskeleden düştü. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan N.Ç. tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tekkeköy Samsun 3. Sayfa Haberler

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