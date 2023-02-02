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Fabrikadaki inşaattan düşen işçi ölümden döndü

3. Sayfa Haberleri

Fabrikadaki inşaattan düşen işçi ölümden döndü

Samsun'da bir fabrika sahasındaki inşaatta çalışırken 7 metre yükseklikten düşen işçi hastanelik oldu.

Samsun'da bir fabrika sahasındaki inşaatta çalışırken 7 metre yükseklikten düşen işçi hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan Eti Bakır firmasının fabrika sahasındaki inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kalıp ustası N.Ç.(38), kalıpları sökerken 7 metre yükseklikteki iskeleden düştü. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan N.Ç. tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekkeköy Samsun 3. Sayfa Haberler

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