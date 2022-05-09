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Fabrikada çıkan yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Fabrikada çıkan yangın korkuttu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın güçlükle söndürüldü.

ÇERKEZKÖY, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın güçlükle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir döküm fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin güçlükle söndürdüğü yangın, 1 saatte kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Organize Sanayi Bölgesi, Çerkezköy, Tekirdağ, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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