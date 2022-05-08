Son dakika 3. sayfa: Döküm fabrikasında yangın çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika 3. sayfa: Döküm fabrikasında yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Gelen son dakika haberine göre Döküm fabrikasında yangın çıktıTEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen fabrika yangını güçlükle söndürüldü.

ÇERKEZKÖY, TEKİRDAĞ (İHA) - Döküm fabrikasında yangın çıktı

TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen fabrika yangını güçlükle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir döküm fabrikasında yangın meydana geldi. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası güçlükle söndürülen yangın 1 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Yangının kesin çıkış nedeni belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Gökçeli - 3. Sayfa

Çerkezköy, Tekirdağ, Fabrika, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title