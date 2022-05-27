Fabrikada çıkan yangın 8 saat sonra kontrol altına alındı - Haberler

Uşak'ta sabah saatlerinde bir fabrikada çıkan yangın, yaklaşık 8 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangında soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Sabah erken saatlerde Uşak - Sivaslı yolu üzerinde bulunan Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde bir iplik fabrikasında yangın çıktı. İhbarlar üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edilirken çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri geldi. Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Uşak Milletvekili İsmail Güneş'in de çalışmaları yakından takip ettiği yangın, ekiplerin yaklaşık 8 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Öte yandan yangın yerine gelerek açıklamalarda bulunan Uşak Valisi Turan Ergün, yangının çıkış sebebinin çatıda yapılan tadilat işleminden kaynaklı olduğunu ancak raporun yangın söndürüldükten sonra çıkacağını açıklamıştı.

4 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı

Çıkan yangına müdahale etmek isteyen çok sayıda itfaiye ekiplerinden 3'ü, dumanlardan etkilenerek hastaneye kaldırılırken bir itfaiye eri de yangında binanın tavanının çökmesi sonucunda göçük altında kaldı. Göçükten kurtarılan itfaiye eri de hastaneye kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi. - UŞAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa