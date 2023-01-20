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Fabrikada çıkan yangın 2 saat sonunda kontrol altına alındı

3. Sayfa Haberleri

Fabrikada çıkan yangın 2 saat sonunda kontrol altına alındı Uşak'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangına çok sayıda ekiple müdahale eden itfaiye, 2 saatlik çalışma sonrasında yangını kontrol altına aldı.

Fabrikada çıkan yangın 2 saat sonunda kontrol altına alındı

UŞAK - Uşak'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangına çok sayıda ekiple müdahale eden itfaiye, 2 saatlik çalışma sonrasında yangını kontrol altına aldı.

Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Fabrikada yükselen alevleri fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, jandarma ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangın 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alınırken fabrikada ise hasar oluştu. Yangına ilişkin ekiplerce soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - 3. Sayfa

İtfaiye Uşak 3. Sayfa Yerel Haberler

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