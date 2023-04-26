Fabrikada çalışırken kalp krizi geçiren işçi hayatını kaybettiTEKİRDAĞ Tekirdağ Ergene ilçesinde bir fabrikada çalıştığı esnada kalp krizi geçiren işçi, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Fabrikada çalışırken kalp krizi geçiren işçi hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ Tekirdağ Ergene ilçesinde bir fabrikada çalıştığı esnada kalp krizi geçiren işçi, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Çerkezköy yolu üzerindeki Velimeşe OSB Mahallesi'nde bulunan bir kimya fabrikasında beden işçisi olarak çalışan Hamdi Gezer, fabrikada çalıştığı sırada rahatsızlık geçirdi. Mesai arkadaşının yere yığıldığını gören işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Hamdi Gezer, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç adam, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 3 çocuk babası 44 yaşındaki Hamdi Gezer'in vefatı ailesi, sevenleri ve mesai arkadaşlarını hüzne boğdu.