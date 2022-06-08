Fabrika patlamasında ölü sayısı 3'e yükseldi - Haberler

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Fabrika patlamasında ölü sayısı 3'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Fabrika patlamasında ölü sayısı 3'e yükseldi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Starwood Orman Ürünleri fabrikasında kazan patlaması sonucu çıkan yangında hayatını kaybeden işçilerin sayısı 3'e yükseldi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Starwood Orman Ürünleri fabrikasında kazan patlaması sonucu çıkan yangında hayatını kaybeden işçilerin sayısı 3'e yükseldi. Bakım işçisi Aydın Toprak ve Ömer Coşgun'un ardından ağır yaralı olarak Bursa Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi süren Bünyamin Hiçyılmaz da hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde üzerinde mobilya fabrikalarına sunta ve talaş üretimi yapılan Starwood Orman Ürünleri fabrikasının kazanı 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple patladı. Patlama sonrası fabrikada yangın çıktı. Patlama sırasında, bakım işçisi Aydın Toprak ve enkaz altında kalan Ömer Coşgun hayatını kaybetti. Yangında yaralanan 5 kişi, Bünyamin Hiçyılmaz (25), Müslüm Can (25), Musa Coşgun (28), Yusuf Usanmaz (37) ve Sebahattin Eren (49) ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Şehir Hastanesi Yoğun Bakım servisinde tedavisi devam eden Bünyamin Hiçyılmaz (25) da bugün hayatını kaybetti. Patlamada hayatını kaybeden işçi sayısı 3'e yükseldi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Starwood İnegöl Aydın Bursa 3. Sayfa Haberler

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