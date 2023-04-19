Fabrika işçilerine mezar olan otobüsün şoförü tutuklandı
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Fabrika işçilerine mezar olan otobüsün şoförü tutuklandı Eskişehir'de 3 fabrika işçisinin ölümüyle sonuçlanan feci kaza sonrası gözaltına alınan otobüs şoförü tutuklandı.
Fabrika işçilerine mezar olan otobüsün şoförü tutuklandı
BİLECİK - Eskişehir'de 3 fabrika işçisinin ölümüyle sonuçlanan feci kaza sonrası gözaltına alınan otobüs şoförü tutuklandı.
Sabah saatlerinde İnönü İlçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazası sonucu çalıştıkları kamyon fabrikasına vardiyaya giden 3 kişi öldü, 4'ü ağır 31 kişi yaralandı. Kazanın ardından gözaltına alınan 33 yaşındaki otobüs şoförü Zafer Bozdemir, işlemlerinin ardından Bozüyük Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılık ifadesinin ardından hakim karşısına çıkarılan Zafer Bozdemir, tutuklanarak Bilecik M Tipi Cezaevi'ne gönderildi.