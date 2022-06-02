Fabrika duvarına çarpan araçta 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler

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Fabrika duvarına çarpan araçta 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Fabrika duvarına çarpan araçta 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvarına çarpan hafif ticari araç sürücüsü yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan 36 yaşındaki genç ise hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvarına çarpan hafif ticari araç sürücüsü yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan 36 yaşındaki genç ise hayatını kaybetti.

Kaza, Afyonkarahisar-Konya karayolu 18. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mert Yiğit K.., idaresindeki 35 AYR 758 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarında bulunan bir fabrikanın duvarına çarparak durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücüyü ambulans ile hastaneye kaldırırken, araçta yolcu olarak bulunan Atakan Tolgahan K., (36) isimli şahsın ise hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından polis tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar Tragger 3. Sayfa Haberler

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