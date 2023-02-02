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Fabrika bahçesindeki atık kablolar yandı

3. Sayfa Haberleri

Fabrika bahçesindeki atık kablolar yandı Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın bahçesinde bulunan atık kabloların alev almasıyla oluşan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu fabrikaya sıçramadan söndürüldü.

Fabrika bahçesindeki atık kablolar yandı

KAYSERİ - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın bahçesinde bulunan atık kabloların alev almasıyla oluşan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu fabrikaya sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, OSB. 20. Cadde üzerinde bulunan bir fabrikanın bahçesindeki atık kablolar henüz bilinmeyen bir sebepten alev aldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın fabrikaya sıçramadan söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mükremin Kaya - 3. Sayfa

Organize Sanayi Bölgesi Kayseri 3. Sayfa Haberler

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