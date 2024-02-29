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Ezine'de Boşanma Aşamasındaki Eşi Öldüren Sanığın Duruşması Görüldü

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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Korur'u öldüren tutuklu sanık Gencay Korur'un davasının 5. duruşması görüldü. Bilirkişi raporunda, sanığın cinayetten bir gün sonra kız arkadaşına eşini öldürdüğünü söylediği ortaya çıktı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 9 Ağustos 2022 tarihinde boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Korur'u (38), kayınpederinin evinde av tüfeğiyle vurarak öldürüp, sosyal medyadan 'Gururlu hissediyor' paylaşımı yapan tutuklu sanık Gencay Korur'un (41), Çanakkale 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde davasının 5'inci duruşması görüldü. Bilirkişi tarafından tutuklu sanık Gencay Korur'un cep telefonu incelendi. Mahkemeye sunulan raporda, Gencay Korur'un 'aşkım' diye kaydettiği kız arkadaşına cep telefonu kayıtlarında cinayetten bir gün sonra eşini öldürdüğünü söylediği ortaya çıktı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Seferşah Mahallesi Çay Sokak'ta 2022 yılı Ağustos ayında meydana gelen olayda, Gencay Korur, boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe Korur'u kayınpederinin evinde tüfekle vurdu. Yaralanan Ayşe Korur, Ezine Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cinayetin ardından Gencay Korur, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İzmir Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen Gencay Korur, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutuklu sanık Gencay Korur'un Çanakkale 1'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlandı. Ezine ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Korur'u kayınpederinin evinde av tüfeğiyle vurarak öldüren tutuklu Gencay Korur'un Çanakkale 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde davanın 5'inci duruşması görüldü.

Tutuklu sanık Gencay Korur, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya hazır bulunurken, Ayşe Korur'un yakınları da duruşmaya katıldı. Duruşma da tutuklu sanık Gencay Korur'a ait telefon kayıtlarının bilirkişi tarafından incelenmesi sonucunda hazırlanan rapor mahkemeye sunuldu.

Bilirkişi raporunda Gencay Korur'un telefon rehberinde 'Aşkım' isimli kişiye 10 Ağustos 2022 tarihinde cinayetten 1 gün sonra yazdığı mesajlar da şu ifadeler yer alıyor:

"Gencay Korur; Ben Ayşe'yi öldürdüm, kaçıyorum.

Aşkım; Ne zaman? Hani yapmaktan vazgeçmiştin. Sen ciddi misin? O zaman neden teslim olmuyorsun da kaçıyorsun ki?

Gencay Korur; Olacağım.

Aşkım; Hani hapiste el üstünde tutarlardı, şimdi ne değişti.

Gencay Korur; Gidiyorum. Teslim olacağım.

Aşkım; Öldüğüne emin misin? Belki sadece yaralanmıştır.

Gencay Korur; ya salak salak konuşma öldü diyorum".

Tutuklu sanık Gencay Korur, mahkemedeki savunmasında bilirkişi raporunu kabul etmediğini belirterek, "3 kızım da benden değil. Çocuklar benden değil. Eşim kimden hamile kaldı. DNA testi istiyorum" dedi. Korur'un savunmanın ardından mahkeme heyeti davayı 12 Mart tarihine erteledi.

Duruşma sonrası adliye çıkışında açıklama yapan müşteki avukatı Ahmet Erzi, "Ayşe Korur cinayetinde sanık her ne kadar namus cinayeti şeklinde cinayeti işlediğini beyan etmiş ise de telefon yazışmalarında sanığın başka kadınlarla olan samimi konuşmaları aynı zamanda birlikte olduğu kadınlara kendi eşini Ayşe Korur'u öldüreceğine dair beyanları ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla namusa ilişkin hiçbir şey yoktur, kalmamıştır. Mevcut halden Cumhuriyet Savcımız mütalaasını hazırlamak üzere dosyanın kendisine tevdi edilmesini talep etti. Önümüzdeki celse mütalaa açıklanacak. Biz mütalaanın ağırlaştırılmış müebbet olacağından hiçbir şüphe duymamaktayız. Sanığında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alacağından şuandaki durum itibariyle hukuken de emin durumdayız. İnşallah hak ettiği cezayı alacak. Ayşe Korur'u öldürdüğünü kendi kız arkadaşına anlatıyor. Anlattıktan sonra da kız arkadaşının şöyle bir beyanı var. Diyor ki; 'Hani öldürmekten vazgeçecektin' yani karısını öldür meyi daha önce planlayıp, kendi kız arkadaşına anlatıyor. ve öldürdükten sonra da kız arkadaşına bilgi veriyor; 'ben karımı öldürdüm' diye. Cep telefonu kayıtlarında var. Sevgilisini telefonuna aşkım diye kaydediyor. Daha sonra da karım beni aldattı diye savunma yapıyor. Yani ortada bir namusa ilişkin herhangi bir durum söz konusu değil. Burada eşini aldatan da sanığın kendisi, indirim almak için dava boyunca bir takım yalanlar, iftiralar attı. Lakin bunların hiç biri de gerçeklik payı noktasında ortaya çıkmadı. Sanığın en ağır cezayı alacağından biz artık eminiz" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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