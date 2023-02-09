Çanakkale Ezine Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, iki vatandaşı göçük altından sağ olarak kurtardı.

Çanakkale Ezine Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, iki vatandaşı göçük altından sağ olarak kurtardı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye ekip ve iş makinesi desteğinde bulunuldu. Deprem bölgesine giden Belediye ekipleri, arama-kurtarma çalışmalarına önemli destek sağlıyor.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Ezine Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine gönderildi. Deprem bölgesine giden ekipler, arama ve kurtarma çalışmalarına önemli destek sağladı. Yoğun çaba sarf eden ekipler, iki vatandaş göçük altından sağ olarak kurtardı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, "Hava şartları kötü olmasına rağmen enkaz altında canla başla mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Ezine Belediyesi Arama Kurtarma ekibimizin bir vatandaşımızı daha enkaz altından sağ salim kurtarması içimizi ısıttı" dedi.

Öte yandan, Ezine Belediyesi tarafından vatandaşların da destekleriyle 5 yardım tırı deprem bölgesine gönderildi. - ÇANAKKALE