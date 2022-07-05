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Ezine Belediye itfaiye ekipleri yangın bölgesinde

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ezine Belediye itfaiye ekipleri yangın bölgesinde

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Alemşah köyü yakınındaki ormanlık alanda meydana gelen yangını kontrol altına alma çalışmalarına Ezine Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de destek veriyor.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Alemşah köyü yakınındaki ormanlık alanda meydana gelen yangını kontrol altına alma çalışmalarına Ezine Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de destek veriyor.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Alemşah köyü yakınlarında saat 11.00'da başlayan orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor. Ezine Belediyesine bağlı İtfaiye ekipleri de yangın bölgesine gelerek yangını kontrol altına alma çalışmalarına katıldı. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çanakkale İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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