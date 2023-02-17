Ezine açıklarında 45 kaçak göçmen yakalandı 3. Sayfa Haberleri Çanakkale'nin Ezine ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan hareket halindeki lastik bot içinde Afganistan uyruklu 45 kaçak göçmen yakalandı. Çanakkale'nin Ezine ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan hareket halindeki lastik bot içinde Afganistan uyruklu 45 kaçak göçmen yakalandı. Çanakkale'nin Ezine ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-7) tarafından lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Ekipler bölgeye hareket etti. Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-913' tarafından durdurulan hareket halindeki lastik bot içinde Afganistan uyruklu 45 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Afganistan Çanakkale 3. Sayfa Haberler

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