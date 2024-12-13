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Ezgi Apartmanı Davasında Mahkeme Süreci Devam Ediyor

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Kahramanmaraş'daki depremlerde yıkılan Ezgi Apartmanı ile ilgili davada mahkeme, dosyanın yeni bir bilirkişi kuruluna gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Tutuksuz sanıklar ve tutuklu iç mimar duruşmaya katıldı, savunmalarını yaptılar. Dava 4 Nisan 2025'e ertelendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davasında mahkeme, dosyanın yeni bir bilirkişi kuruluna gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuksuz sanık binanın fenni mesulü M.T. ile binanın müteahhidi Y.A. hazır bulundu. Tutuklu sanık iç mimar E.D. ise duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Avukatların dilekçelerinin alınması sonrası duruşma başladı. Mahkeme başkanı ilgili kurumlardan istenen yazıları okuyup eksiklerin giderilmesini istedi. Daha önce serbest bırakılan fenni mesul M.T. adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti. Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık müteahhit Y.A. suçlamaları kabul etmedi.

Tutuklu iç mimar E.D. de suçlamaları kabul etmeyerek, 456 gündür tutuklu bulunduğunu, tutukluluk halinin kaldırılmasını talep etti. Mahkeme sanıkların tutukluluk hallerinin sürdürülmesini talep ederek avukatların beyanlarını aldı. S.K. ve M.P.'nin avukatı Mesut Çakar, "Binanın yıkılması ile ilgili maddi hakikatler ortaya çıkarılmalıdır. KTÜ'den gelen bilirkişi raporunda bize karşı binanın yıkılmasına yönelik bir kusur yoktu. Mahkeme, gelen bilirkişi raporuna göre hareket etmemektedir. Mahkememiz müteahhidin hiçbir suçu yokmuş gibi ağıza dahi alınmıyor. Bizim ayrıcalık istediğimiz yok. Biz kefalet dahil müvekkillerin yakalamalarının kaldırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Aranın ardından mahkeme başkanı kararı açıkladı. İç mimar E.D.'nin tutukluluk halinin devamına, binanın fenni mesulü M.T.'nin adli kontrol kararının devamına, S.K. ve M.P. hakkında da güvence belgesi taleplerinin ve kırmızı bülten reddine karar verildi.

Mahkeme, dosyanın yeni bir bilirkişi kuruluna gönderilmesine karar vererek duruşmayı 4 Nisan 2025 tarihine erteledi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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