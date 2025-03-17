Eyyübiye'de Otomobil Yangını

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir otomobil alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, gece geç saatlerde Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 03 PB 377 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - ŞANLIURFA